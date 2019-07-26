В сети показали ликвидированного на Донбассе подполковника из России

Подполковник спецназа ГРУ Генштаба РФ Александр Кононов по официальной информации погиб в Дагестане в августе 2014 года, однако скорее всего его настоящим местом гибели был Донбасс.

Фото Кононова и его могилы были опубликованы на Twitter странице "Ху**ый москаль".

Александр Кононов командовал спецподразделением, полностью состоящим из офицеров, поэтому, по мнению журналиста Юрия Бутусова, его место службы – либо центр специального назначения "Сенеж" либо центр специального назначения Сил специальных операций РФ в Кубинке.

На официальном сайте написано, что он убит в Дагестане, но известный российский историк Андрей Смирнов это опровергает. В Дагестане никаких операций в тот день и в тот месяц не было, в то время как в Украине шла война. По мнению экспертов, уровень подготовки и звание Кононова показывает какие силы направила РФ для вторжения.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на Донбассе ликвидировали российского наемника 32-летнего Андрея Кривошеева по кличке "Хантер".