Названа фамилия генерала РФ, устроившего убийства украинских разведчиков: фото и видео

Украинские силовики задержали очередных российских диверсантов, которые действовали на территории Украины.

Об этом 17 апреля во время брифинга в Киеве сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"СБУ прекратила деятельность диверсионно-разведывательной террористической группы РФ в составе 7 человек. Они задержаны и арестованы", - заявил глава СБУ. Он также отметил, что с ними задержан еще один гражданин РФ, который причастен к преступлениям на территории Украины.

Руководитель ведомства подчеркнул, что эта группа причастна к убийствам руководителя спецназовцев ГУР Максима Шаповала и контрразведчика СБУ Александра Хараберюша. Кроме того, задержанные могут быть причастны к попытке убийства разведчика 4 апреля 2019 года. Глава СБУ добавил, что взрывчатку к автомобилю разведчика прикрепил житель Донецка Олег Шутов.

"Оба теракта спланированы, профинансированы, организованы непосредственно российскими спецслужбами. Это были совместные операции Федеральной службы безопасности РФ и Главного управления Генштаба РФ, более известного как военная разведка России", - добавил Грицак.

По его словам, руководил диверсионными группами в Украине гражданин РФ Башир Куштов, а координировал его действия помощник начальника Главного (разведывательного) управления Генштаба по имени "Рустем".

При этом Грицак подчеркнул, что настоящим организатором убийств Хараберюша и Шаповала является генерал-лейтенант ФСБ РФ, начальник депаратмента контрразведывательную деятельность Дмитрий Минаев.

На фото - Башир Куштов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на украинского разведчика в Киеве "охотилась" диверсионная группа, которая состояла из двух человек.