В Ровно пьяный водитель въехал в электроопору: фото и видео с места жуткого ДТП

В субботу вечером, 27 июля, в Ровно микроавтобус Mercedes-Benz выехал за пределы проезжей части и врезался в электроопору: один человек погиб.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители установили, что водитель автомобиля Mercedes-Benz 308, 23-летний житель Ровно, не справился с управлением.

В результате ДТП 33-летний житель Ровенской области, находившийся на переднем пассажирском сидении, от полученных травм погиб на месте.

Кроме того, травмы получили еще трое пассажиров, находившихся в грузовом отделении микроавтобуса. Все трое госпитализированы в Ривненскую центральную городскую больницу.

Водитель автомобиля Mercedes-Benz сразу после столкновения скрылся. Его разыскали патрульные полицейские совместно с Нацгвардией. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения - алкотестер показал 1,4 промилле. Водителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 27 июля в селе Великий Дальник Одесской области случилась крупная авария, вследствие которой шесть человек получили травмы.