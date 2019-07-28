RU  UA  EN

воскресенье, 28 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

28 июля

20:47
В Ровно пьяный водитель въехал в электроопору: фото и видео с места жуткого ДТП
20:15
На химкомбинате в Запорожье произошло опасное ЧП
19:59
Шахтер - Динамо: стартовые составы
19:45
Вас начнут стрелять по одному: блогер, избивший ветерана АТО, записал скандальное видео
19:12
Такого ужаса никогда не было: сеть взбудоражили свежие фото из Крыма
19:01
Формула-1: Гран-при Германии завершился невероятной сенсацией
18:40
Суд принял решение по спорному округу, где победил кандидат от партии Порошенко
18:09
Отдых у воды в Киеве обернулся для парня смертью: опубликованы фото
17:36
Лучше бы смотрел, как горит тайга: Путина на параде ВМФ жестко высмеяли в сети, видео
17:05
В Николаеве девушки устроили масштабную драку из-за парня: опубликовано видео
16:59
​Целый август впереди: в сети показали провал очередного турсезона в Крыму, фото
16:34
​Епифаний сделал важное заявление о признании ПЦУ еще одной церковью: подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Вас начнут стрелять по одному: блогер, избивший ветерана АТО, записал скандальное видео

воскресенье, 28 июля 2019, 19:45
переглянути новину українською

Блогер и бывший заключенный Артур Сороченко по кличке Квадрат, который недавно избил ветерана войны на Донбассе в Хмельницком, угрожает "азовцам", которые якобы пытались его найти.

Об этом он заявил во время своего стрима на Youtube канале "Малыш&Бригада".

Во время стрима Сороченко рассказал, что его якобы пытались найти "азовцы", которые приходили на место, где он когда-то жил. Блогер высказал угрозы и оскорбления в адрес всех, кто пытается его найти. Кроме того, он также пообещал финансовое вознаграждение за информацию.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Хмельницком избили ветерана антитеррористической операции (АТО) на Донбассе за то, что он защищал Украину и воевал против России.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Задержание российского танкера, который блокировал украинских моряков: все подробности

На пороге катастрофы: почему погибает озеро Свитязь

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: