Вас начнут стрелять по одному: блогер, избивший ветерана АТО, записал скандальное видео

Блогер и бывший заключенный Артур Сороченко по кличке Квадрат, который недавно избил ветерана войны на Донбассе в Хмельницком, угрожает "азовцам", которые якобы пытались его найти.

Об этом он заявил во время своего стрима на Youtube канале "Малыш&Бригада".

Во время стрима Сороченко рассказал, что его якобы пытались найти "азовцы", которые приходили на место, где он когда-то жил. Блогер высказал угрозы и оскорбления в адрес всех, кто пытается его найти. Кроме того, он также пообещал финансовое вознаграждение за информацию.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Хмельницком избили ветерана антитеррористической операции (АТО) на Донбассе за то, что он защищал Украину и воевал против России.