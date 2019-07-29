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Хотят повторить "подвиг" Зайцевой: сеть возмутили развлечения пьяных мажорок в Кирилловке

понедельник, 29 июля 2019, 14:29
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В курортном поселке Кирилловка Запорожской области заметили пьяных девушек, которые ездили на авто среди толпы гуляющих.

Об этом сообщает ресурс "РИА Мелитополь".

Мажорки в состоянии алкогольного опьянения катались на машине по поселку среди людей. Их развлечение могло закончится трагедией. Девушка-водитель и пассажирка пили пиво прямо на ходу авто. Также они нецензурно выражались в адрес прохожих.

Все это пьяная компания снимала на видео. Запись опубликовали в сети, где пользователей возмутило поведение "крутых".

"Быдло, оно и в Кирилловке быдло", "С каждым годом подобных отбросов будет все больше", - прокомментировали видеозапись в интернете.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, пьяный водитель, в салоне автомобиля которого находились женщина и четырехлетний ребенок, пытался сбежать от полицейских на высокой скорости, а когда его все же удалось остановить – поджег авто.

Как сообщал "Апостроф", 6 июля в Киеве пьяные посиделки молодой пары закончились смертью.

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