Хотят повторить "подвиг" Зайцевой: сеть возмутили развлечения пьяных мажорок в Кирилловке

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области заметили пьяных девушек, которые ездили на авто среди толпы гуляющих.

Об этом сообщает ресурс "РИА Мелитополь".

Мажорки в состоянии алкогольного опьянения катались на машине по поселку среди людей. Их развлечение могло закончится трагедией. Девушка-водитель и пассажирка пили пиво прямо на ходу авто. Также они нецензурно выражались в адрес прохожих.

Все это пьяная компания снимала на видео. Запись опубликовали в сети, где пользователей возмутило поведение "крутых".

"Быдло, оно и в Кирилловке быдло", "С каждым годом подобных отбросов будет все больше", - прокомментировали видеозапись в интернете.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, пьяный водитель, в салоне автомобиля которого находились женщина и четырехлетний ребенок, пытался сбежать от полицейских на высокой скорости, а когда его все же удалось остановить – поджег авто.

Как сообщал "Апостроф", 6 июля в Киеве пьяные посиделки молодой пары закончились смертью.