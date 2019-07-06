Пьяные посиделки обернулись смертью: в Киеве случилось страшное ЧП, фото

В субботу, 6 июля, в Киеве пьяные посиделки молодой пары закончились смертью.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Смертельная жесть на Житомирской трассе: как все было, инфо от читателя: пьяная пара сидела на обочине у авто. Еду обратно - парень лежит по частям на дороге, пытался еще встать... Девушка рядом стояла, говорит "пошли домой", - сказано в сообщении.

Отмечается, что молодые люди, не обращая внимания на авто, ходили по дороге. "Шевроле" врезался в авто и снес парня.

Новость о трагедии вызвала волну комментариев в сети.

Как сообщал "Апостроф", 24 июня в Киеве произошло жуткое ДТП с участием большегрузных фур.

23 июня под Тернополем произошла ужасная авария с двумя фурами, в результате которой серьезно пострадали оба водителя.

Также 18 июня на автодороге Киев-Чоп вблизи села Колоденка Ровенской области произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего оба водителя погибли на месте.