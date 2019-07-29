Мужчина сгорел прямо в авто: в Киеве случилось жуткое ЧП, фото

В воскресенье, 28 июля, в Киеве случилось жуткое ЧП - мужчина сгорел прямо в авто на территории гаражного кооператива.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киеве.

Информация о пожаре в гаражном кооперативе, расположенном на улице Литинской, 1В, поступила спасателям в 04:55.

"Прибыв на место происшествия, спасатели 16-й государственной пожарно-спасательной части обнаружили охваченный огнем один из гаражей. В 05:18 пожар был локализован, в 05:46 - ликвидирован", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте спасатели обнаружили тело погибшего. В настоящее время устанавливаются все подробности инцидента.

Как сообщал "Апостроф", ранее на проспекте Владимира Маяковского, 20Д прямо за рулем умер мужчина.

Также в Киеве пьяные посиделки молодой пары возле дороги закончились смертью.