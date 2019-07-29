Под Днепром в машину бизнесмена бросили гранату, есть пострадавшие: фото

В воскресенье, 28 июля, в Днепропетровской области мужчина бросил гранату в автомобиль бизнесмена: вследствие этого пострадали два пассажира.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в городе Никополь на перекрестке улицы Новикова и Коцюбинского около 22:53. Мужчина бросил под машину марки Mitsubishi Outlander, которая принадлежит 41-летнему местному предпринимателю, гранату РГД-5. В результате происшествия пострадали два пассажира авто. Они получили многочисленные осколочные ранения - их госпитализировали. На данный момент угрозы жизни раненых нет.

Эксперты-взрывотехники изъяли с места ЧП фрагменты гранаты. Правоохранители установили подозреваемого в преступлении и доставили его в Никопольского отдела полиции. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование, назначены экспертизы.

Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 15 (покушение на преступление) пункту 1,5 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Как сообщал "Апостроф", 27 апреля в Киеве в одной из квартир прогремел взрыв, в результате которого мужчина погиб, а женщину с травами и ранениями госпитализировали в больницу.

Позже правоохранители установили, что в квартире находились три человека.