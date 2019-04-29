Взрыв с двумя жертвами в Киеве: новые подробности и видео

Во время взрыва гранаты в собственной квартире в Киеве, в результате которого погибли гражданские супруги, находились трое человек.

Об этом сообщает ТСН.

"Гражданские супруги погибли в ночь на Пасху. В помещении было три человека - мужчина, женщина и ее мать. Пенсионерка не пострадала. Рассказала, что якобы именно сожитель ее дочери подорвал гранату. Мужчина скончался на месте, его жена - за несколько часов в больнице. Следователи изъяли остатки взрывного устройства и кольцо от гранаты", - пишет издание.

Напомним, следственно-оперативная группа установила, что взрыв произошел на кухне, когда в помещении находились погибшие.

Как сообщал "Апостроф", ранее в полиции рассказали подробности смертельного взрыва в жилой многоэтажке Киева.