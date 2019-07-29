Появились новые данные по нацгвардейцу, выстрелившему себе в голову в Одессе

Военнослужащего Национальной гвардии, который выстрелил себе в голову в Киевском районном суде Одессы, прооперировали.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Южное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии

Как отмечается, 20-летнего солдата госпитализировали в ГКБ №10 в Малиновском районе Одессы. Пострадавший находится в реанимации.

Его призвали на службу из Тернополя 15 мая. В день инцидента, 29 июля, он поступил на службу с табельным оружием – пистолетом Макарова. В то же время, неизвестно из какого оружия был сделан выстрел.

В пресс-службе Нацгвардии также отметили, что нареканий к нацгвардейцу по службе со стороны старших по званию не было. Кроме того, в день выстрела с ним общался психолог и "отклонений не заметил".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 21 июля в Харьковской области найден мертвым с огнестрельным ранением в голову призывник из Днепра 1998 года рождения.