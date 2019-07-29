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Украинского туриста убили во время восхождения на известную вершину: фото

понедельник, 29 июля 2019, 12:37
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В ЮАР убили украинского туриста Ивана Иванова во время восхождения на вершину в Национальном парке Столовая гора.

Об этом сообщает портал IOL.

На 44-летнего гражданина Украины напали во время восхождения по горной тропе. Его зарезали и отобрали личные вещи. По предварительным данным, причиной убийства мужчины мог стать его рюкзак.

Отмечают, что на Иванова напали трое злоумышленников, с которыми у него завязалась драка. Вследствие этого турист получил несколько ударов ножом в грудь. Он скончался на месте от потери крови.

Позже преступников заметил местный житель, который обратился в правоохранительные органы. Вскоре сотрудники полиции задержали 25-летнего молодого человека, который признался в содеянном и рассказал полицейским, где они могут найти тело туриста.

Как сообщал "Апостроф", в Турции на курорте Анталия был арестован турист из Украины, которого правоохранители подозревают в убийстве своего отца.

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