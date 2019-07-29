В Харькове жестко проучили вора, укравшего сумку из авто: опубликовано видео

В Харькове местные жители проучили вора, который похитил сумку с деньгами.

Об этом сообщает ХС • Харьков в Facebook, публикуя видео задержания преступника.

"Непорядочный раднуля поймал попутку на Старом Салтове, его довезли до 602 мкрн и при выходе с авто он прихватил сумку с документами и деньгами. Как вы могли догадаться, далеко убежать ему не удалось", - говорится в подписи к кадрам, где вору заламывают руки.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 14 июня в Киеве у мужчины украли на улице кошелек, но тот не растерялся и догнал одного из злоумышленников.

Также в Харькове устроили самосуд над пьяным вором. В конце на место событий прибыло несколько полицейских автомобилей.