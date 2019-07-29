В Киеве обнаружили жуткую находку в воде: фото с места

В воскресенье, 28 июля, в Галерном заливе в Голосеевском районе Киева обнаружили труп мужчины.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Instagram.

"Тело находилось … на глубине около семи метров. Его вытащили на поверхность и передали правоохранителям. Из воды труп достали … около 19:00", - сказано в сообщении.

Отмечается, что тело мужчины обнаружили в районе клуба "Парус", в 70 метрах от берега.

По предварительным данным, мужчина пошел купаться на одном из пляжей залива, которые находятся неподалеку, и утонул. Погибшему было около 45 лет.

Обстоятельства трагического происшествия устанавливают полицейские.

Как сообщал "Апостроф", 27 июля на берегу Днепра в районе Осокорков ученица шестого класса обнаружила труп женщины.

Ранее в Киеве в общественном туалете в луже крови обнаружили тело мужчины.