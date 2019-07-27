​Школьница обнаружила ужасную находку на берегу Днепра в Киеве: фото

27 июля на берегу Днепра в районе Осокорков ученица шестого класса обнаружила труп женщины.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Тело лежало на берегу Днепра и частично находилось в воде. На место срочно вызвали правоохранителей и медиков.

Ученица шестого класса, которая живет неподалеку увидела тело женщины. Она сказала об этом взрослым, которые и вызвали полицию. Прибывшие врачи констатировали смерть.

Также на берегу нашли тапочки и личные вещи, которые возможно принадлежат погибшей.

Спасатели извлекли тело из воды и передали его правоохранителям. Во время осмотра, следов насильственной смерти не нашли. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики, следственно-оперативная группа и спасатели. Личность погибшей и причина смерти устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", 25 июля в Киеве в общественном туалете в луже крови обнаружили тело мужчины.