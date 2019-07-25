В Киеве произошел кровавый инцидент с бездомным: фото и видео трагедии

В четверг, 25 июля, в Киеве в общественном туалете в луже крови обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Трагедия произошла утром по адресу проспект Победы, 135 около ресторана "Верховина". Там в помещении общественного туалета нашли труп. Как выяснилось, погибший собирал деньги за услугу использования уборной.

"60-летний погибший был бездомным и жил на лавочке рядом с туалетом. Он собирал деньги за использование общественной уборной, отдавал их работодателю и получал за это "зарплату", естественно, неофициально. Его знали люди, которые работали по соседству и рассказали, что мужчина был спокойным и неконфликтным, вел себя приветливо, иногда выпивал с товарищами, но не дебоширил", - говорится в сообщении.

Последний раз его видели живым 25 июля около полуночи. Погибший отдыхал с друзьями и был выпивший. Как стало известно, одна из женщин в компании была ранее судима, личности других пока не установлены. Их причастность к случившемуся рассматривается.

Правоохранители видимых следов насильственной смерти при осмотре не обнаружили. У мужчины была рассечена бровь, разбита губа, закушен язык и вывернута нога. Предварительно, он умер от потери крови. Незначительные брызги крови остались на стенах туалета. Детали случившегося устанавливаются.

Как ранее сообщал "Апостроф", 20 июля в Днепре двое мужчин тащили по улице города труп.