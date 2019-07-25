RU  UA  EN

четверг, 25 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Общество

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

25 июля

15:21
Появилось видео задержания российского танкера, который участвовал в захвате украинских моряков
15:07
Стало известно о смерти "Мисс Европы-2014": шесть лет модель боролась с тяжелой болезнью
14:59
Что-то пошло не так: у Зеленского сделали новое заявление про $4000 для учителей
14:57
Агрессия на Азове: в России отреагировали на задержание ее танкера в Украине
14:35
В Киеве произошел кровавый инцидент с бездомным: фото и видео трагедии
14:32
​На Киев надвигается мощный шторм
14:21
Инновационный процессор и "умные" камеры: Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Mi A3
14:20
СБУ задержан российский танкер, участвовавший в агрессии в Керченском проливе: фото
14:15
Не крадите и не врите: новые "слуги народа" раскрыли подробности встречи с Зеленским
14:03
Нападение "копов" на гостя Одесского кинофестиваля: иностранец раскрыл важные детали
14:02
Умер президент Туниса: сын политика опубликовал его прощальное фото
13:59
Известной российской телеведущей запретили въезд в Украину
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве произошел кровавый инцидент с бездомным: фото и видео трагедии

четверг, 25 июля 2019, 14:35
переглянути новину українською

В четверг, 25 июля, в Киеве в общественном туалете в луже крови обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Трагедия произошла утром по адресу проспект Победы, 135 около ресторана "Верховина". Там в помещении общественного туалета нашли труп. Как выяснилось, погибший собирал деньги за услугу использования уборной.

"60-летний погибший был бездомным и жил на лавочке рядом с туалетом. Он собирал деньги за использование общественной уборной, отдавал их работодателю и получал за это "зарплату", естественно, неофициально. Его знали люди, которые работали по соседству и рассказали, что мужчина был спокойным и неконфликтным, вел себя приветливо, иногда выпивал с товарищами, но не дебоширил", - говорится в сообщении.

Последний раз его видели живым 25 июля около полуночи. Погибший отдыхал с друзьями и был выпивший. Как стало известно, одна из женщин в компании была ранее судима, личности других пока не установлены. Их причастность к случившемуся рассматривается.

Правоохранители видимых следов насильственной смерти при осмотре не обнаружили. У мужчины была рассечена бровь, разбита губа, закушен язык и вывернута нога. Предварительно, он умер от потери крови. Незначительные брызги крови остались на стенах туалета. Детали случившегося устанавливаются.

Как ранее сообщал "Апостроф", 20 июля в Днепре двое мужчин тащили по улице города труп.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Невероятный стимул: без двух минут киевлянка рассказала о выигранной квартире

Разделение и поглощение: зачем Зеленскому война с Кличко в Киеве

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: