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В США произошла стрельба на популярном фестивале, много погибших и раненых: видео

понедельник, 29 июля 2019, 10:52
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В воскресенье, 28 июля, в городе Гилрой штата Калифорния (США) на ежегодном фестивале чеснока произошла стрельба, в результате которой погибли посетители, есть раненые.

Об этом сообщает BBC.

Трагедия произошла около 17:41 по местному времени (03:41 по Киеву). На место вызвали полицию, которая убила стрелка. Также вследствие нападения злоумышленника были застрелены три человека. Еще 15 людей получили травмы, 11 из них - огнестрельные ранения.

Полицейские подозревают, что у него мог быть сообщник, и не рекомендуют жителям приближаться к месту проведения фестиваля.

"Наши команды работают и пытаются выследить и выявить возможного второго подозреваемого", - рассказал журналистам начальник полиции Гилроя Скот Смити. По его словам у убитого стрелка была "некая винтовка", а стрелял он наугад.

По информации полиции, стрелок выпилил дыру в заборе, чтобы попасть на территорию мероприятия. Его мотивы пока не известны. На месте происшествия изъято огнестрельное оружие и винтовочные боеприпасы.

На видео видны толпы бегущих и кричащих людей.

Один из свидетелей стрельбы рассказал, что с началом стрельбы на фестивале воцарился "полный хаос".

"Я отходил от сцены... Примерно через две минуты я оглянулся и услышал несколько выстрелов, увидел дым в воздухе", - сказал Лекс Де Ла Эрран.

Он объяснил, что не сразу понял, что это стрельба.

"Сначала я подумал, что это фейерверк. Люди начали кричать и убегать, я инстинктивно делал то же самое. Это был полный хаос, и мне так повезло, что я покинул сцену, рядом с которой это произошло", - отметил свидетель ЧП.

Он также добавил, что кусок осколка попал ему в лоб, но он не видел самого стрелка.

Другой очевидец заявил, что видел стрелка и слышал от 20 до 25 выстрелов.

Нападение прокомментировал президент США Дональд Трамп.

"Правоохранительные органы находятся на месте стрельбы в Гилрое, штат Калифорния. По сообщениям, стрелок еще не задержан. Будьте аккуратны и осторожны!", - написал он на своей странице в социальной сети Twitter.

Отмечают, что фестиваль чеснока в городе Гилрой в Северной Калифорнии - трехдневное мероприятие, посвященное еде, напиткам и кулинарным поединкам. По данным организаторов, каждый год его посещает около 100 тысяч человек.

Фестиваль позиционирует себя как "самый большой летний кулинарный фестиваль в мире". Воскресенье было завершающим днем мероприятия. Оно проходило в парке Christmas Hill, который находится примерно в почти 50 километрах от города Сан-Хосе.

Как сообщал "Апостроф", 11 декабря 2018 года в французском городе Страсбург неизвестный открыл стрельбу по людям рядом с рождественским рынком.

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