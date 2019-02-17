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В США уволенный работник устроил смертельную бойню: подробности и видео

воскресенье, 17 февраля 2019, 19:34

В США уволенный с работы мужчина пришел в свой бывший офис с оружием и открыл стрельбу: погибло пять человек.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Как отмечается, трагедия произошла в городке Аурора вблизи Чикаго.

"Бывший сотрудник производственного предприятия открыл стрельбу, в результате которой пять гражданских лиц погибли, а также пять офицеров полиции получили ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 45-летний Гарри Мартин, которого уволили после 15 лет работы на предприятии, в тот же день вернулся в офис компании Henry Pratt, которая занимает часть производственных помещений в пригороде Чикаго, и открыл стрельбу по работникам.

Сообщается, что полиции понадобилось 90 минут, чтобы взять ситуацию под контроль. Стрелок погиб в результате перестрелки с работниками правоохранительных органов.

Отмечается, что трагедия в Ауроре произошла через день после годовщины стрельбы в школе в Паркленде в штате Флорида, в ходе которой погибли 17 человек.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 5 января в США неизвестный открыл стрельбу в боулинг-клубе города Торранс в штате Калифорния.

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