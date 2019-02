В США уволенный работник устроил смертельную бойню: подробности и видео

В США уволенный с работы мужчина пришел в свой бывший офис с оружием и открыл стрельбу: погибло пять человек.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Как отмечается, трагедия произошла в городке Аурора вблизи Чикаго.

"Бывший сотрудник производственного предприятия открыл стрельбу, в результате которой пять гражданских лиц погибли, а также пять офицеров полиции получили ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 45-летний Гарри Мартин, которого уволили после 15 лет работы на предприятии, в тот же день вернулся в офис компании Henry Pratt, которая занимает часть производственных помещений в пригороде Чикаго, и открыл стрельбу по работникам.

Сообщается, что полиции понадобилось 90 минут, чтобы взять ситуацию под контроль. Стрелок погиб в результате перестрелки с работниками правоохранительных органов.

This was taken at 2:28 p.m. By this point, first responders were broken into tactical teams, some helping rescue victims and some on the search for the shooter inside the building. #Aurora pic.twitter.com/59caZT6KVN