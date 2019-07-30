Под Киевом при взлете произошло серьезное ЧП с пассажирским самолетом: фото и видео

В понедельник, 29 июля, самолет Boeing 767 авиакомпании МАУ, совершавший рейс Киев-Бангкок PS 271, сразу же после взлета вернулся в аэропорт вылета Борисполь.

Об этом сообщает avianews.com.

"В процессе набора высоты экипажем было замечено резкое изменение параметров одного из двигателей, предположительно — попадание птицы. Проанализировав ситуацию, экипаж на основании регламентирующей документации принял решение отключить двигатель и вернуться в аэропорт вылета и уведомил диспетчеров о внеплановой посадке", – рассказали в пресс-службе авиакомпании журналистам.

Как отмечается, самолет совершил успешную посадку всего через 20 минут после взлета. Поскольку авиалайнер имел большую посадочную массу, произошло повышение температуры тормозных устройств, в связи с чем наблюдалось их незначительное задымление.

"Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Пассажиры доставлены в терминал и продолжат полет после замены самолета", — добавили в авиакомпании.

Позже также стало известно, что вылет резервного Boeing 767 UR-GEA, который должен доставить путешественников рейса PS 271 в Бангкок, произошел в 02:08 30 июля.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 12 июля в аэропорту "Киев" (Жуляны) пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.