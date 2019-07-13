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В киевском аэропорту произошло ЧП с пассажирским самолетом: фото и видео

суббота, 13 июля 2019, 16:29
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В пятницу, 12 июля, в аэропорту "Киев" (Жуляны) пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Инцидент произошел в 23:40 с воздушным судном Boeing 737-300 авиакомпании Belavia, который выполнял рейс по маршруту Минск-Киев.

При посадке на ВПП самолет с пассажирами выкатился за пределы полосы. Отмечают, что никто в результате ЧП не пострадал. На борту находились 139 пассажиров и 5 членов экипажа. Всех пассажиров эвакуировали и доставили в Терминал "А".

"В 14:00 13 июля аэропорт "Киев" возобновил работу", - написала пресс-служба.

Как сообщал "Апостроф", известная украинская телеведущая Катерина Осадчая попала в скандал во время авиаперелета компанией МАУ из Киева в Одессу.

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