​Российские пропагандисты обратились к Зеленскому с интересной просьбой: подробности

В ответ на заявление Владимира Зеленского о готовности дать интервью любому СМИ, в том числе российскому, РИА "Новости" направило запрос с просьбой ответить на вопросы агентства.

Об этом сообщило агентство в Telegram-канале, отметив, что готово получить интервью в любом формате.

"Хотели бы поговорить о будущем российско-украинских отношений, судьбе удерживаемых лиц, включая руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Владимир Александрович, сделаем это вместе! Чи ви жартуєте?", - говорится в сообщении.

22 июля Зеленский во время общения со СМИ в штабе "Слуги народа" заявил, что готов дать откровенное интервью российским журналистам.

"Я открыт, не против любого интервью. Честно говоря, это вопрос даже не ко мне. Если можно, поговорите с нашей пресс-службой. Вы же знаете, Украина отличается от многих стран, мне кажется, открытостью, демократичностью", – сказал Зеленский на вопрос российского издания "РБК".

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 11 июля, состоялся первый разговор между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Диалог состоялся в формате телефонного разговора.