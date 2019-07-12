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Политика

Первый контакт Зеленского и Путина: поможет ли это приблизить мир на Донбассе

Виталий Портников убежден, что Украина обречена на противостояние с Россией на долгие годы

Дмитрий Малышко пятница, 12 июля 2019, 18:18
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Виталий Портников убежден, что Украина обречена на противостояние с Россией на долгие годы Фото: Gettyimages

Телефонный разговор между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным может свидетельствовать о том, что президент Украины пытается всеми способами добиться освобождения захваченных Россией моряков. Но такие переговоры с президентом РФ ни к чему не приведут, если Зеленский не пойдет на компромиссы, предложенные Путиным. Об этом в комментарии "Апострофу" рассказал известный украинский журналист и публицист Виталий Портников.

Факт телефонных контактов является обычной практикой поиска путей из сложных ситуаций. Этот разговор (с Путиным) первый для Зеленского. Но будет такая же история, как с Порошенко (Путин перестал с ним общаться, - "Апостроф"), если Зеленский не пойдет на уступки и компромиссы, которых от него потребует Москва.

На сколько я понимаю по заявлениям пресс-службы украинского президента, здесь главный акцент делался на освобождение украинских моряков. Не знаю, является ли это попыткой наладить отношения, или решить принципиально важные для Украины моменты гуманитарного характера, например, освобождение украинских граждан. У нас нет исчерпывающей информации о содержании разговора, но сам факт не означает ничего сенсационного.

Логично, что разговор состоялся в канун встречи советников президентов в нормандском формате. То, что он состоялся впервые за долгое время, говорит, что, возможно, есть необходимость обсудить принципиальные моменты, если президент Зеленский надеется, что эта встреча поможет освобождению украинских граждан или прекращению огня на линии соприкосновения. Такие вопросы он имеет полное право поставить перед президентом России.

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В отношениях между Зеленским и Путиным нет каких-то особых перспектив. Потому что между странами нет понимания в принципиальных вопросах. Но если президент страны ищет пути для освобождения своих сограждан, он должен проработать все возможности для того, чтобы ускорить этот процесс. Другой вариант - международное посредничество. Но предложенный Зеленским расширенный нормандский формат с участием премьера Великобритании и президента США не будет перспективным. Не думаю, что Вашингтон и Лондон будут принимать в этом участие - по крайней мере, их об этом не спрашивали. Не думаю, что господин Трамп и премьер Британии на это согласятся. И не знаю, какой будет реакция европейских посредников.

Никакие международные контакты не дадут результатов. Украина обречена на противостояние с Россией на ближайшие годы, а возможно и десятилетия. Российско-украинский конфликт связан не с личностью Путина, а с самим фактом, что Российская Федерация считает украинские территории своими, которые были отторгнуты от нее в результате развала Советского Союза. Изменение такого восприятия - это вопрос времени. В 1918-м или 1919-м никто в России не воспринимал как самостоятельный субъект Польшу или Финляндию. Через 20 лет были попытки вернуть территории этих стран в состав империи, а в 1940 году вернули балтийские страны. Но в конце концов Россия согласилась с тем, что и Польша, и Финляндия - это самостоятельные государства. И их территории никто не воспринимает как потенциальную территорию России. По Украине и Беларуси такое понимание придет через 30-50 лет. Нужно просто защитить свою государственность.

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