В дружеском тоне: все подробности и слухи вокруг разговора Зеленского и Путина

В четверг, 11 июля, состоялся первый разговор между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Диалог состоялся в формате телефонного разговора.

Первыми про разговор заявили в Москве, отдельно подчеркнув, что инициатива исходила из Киева.

"Апостроф" собрал всю информацию, которая известна об этом разговоре на данный момент.

Так, первые сообщения о телефонном разговоре появились примерно в 18:55.

Спикер главы Кремля Дмитрий Песков сообщил, что состоялся разговор, инициатором которого выступил Киев.

По версии Москвы, президенты обсуждали несколько тем:

- урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе;

- освобождение удерживаемых лиц;

- переговоры в Нормандском формате.

Никаких цитат президентов приведено не было.

Спустя 40 минут - в 19:35 – разговор официально подтвердили на сайте президента Украины. При этом пресс-служба Зеленского не уточнила, по чьей инициативе состоялся диалог.

Важным отличием от озвученной Москвой версии разговора, стала тема пленных украинских моряков, которую Песков "забыл" озвучить.

По версии Киева, президенты обсудили:

- освобождение пленных украинских моряков (отмечается, что это была главная тема);

- освобождение других украинских узников Кремля;

- переговоры в Нормандском формате.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что разговор носил прагматический характер. Отвечая на вопрос, доволен ли он беседой, спикер Путина отметил, что важен сам факт разговора.

"Вряд ли нужно обсуждать сейчас эмоциональные оттенки и тональности, не для этого был разговор. Сам факт первого общения президентов России и Украины очень важен. Что касается атмосферы разговора, это был первый ознакомительный разговор двух президентов - они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было", - сказал представитель Кремля.

На этом вся официальная информация заканчивается. Тем временем в сети появились неофициальные подробности разговора, которые приводит Telegram-канал "Легетимный" со ссылкой на источники в Кремле.

- Это была первая попытка Зеленского дозвонится Путину. Глава Кремля якобы сразу же пошел на контакт. С Порошенко он просто отказывался разговаривать;

- Разговор между Путиным и Зеленским был насыщенным и дружеским (это версия Москвы, которая, безусловно, может отличаться от версии Киева, – "Апостроф");

- Разговор начался с вопроса Зеленского, который хотел узнать, когда Путин собирается признать итоги выборов в Украине и, вероятно, поздравить нового главу Украины. Тот, якобы, ответил в стиле "буду краток": Скоро.

Telegram-канал "Разведчик" сообщает, что звонок Зеленского Путину - инициатива Коломойского, который хочет выстроить коммуникацию с Кремлем в обход Медведчука:

"Причиной решения Коломойского послужило резкое падение рейтинга его канала 1+1, в связи с отменой телемоста с Россией канала NewsOne, рейтинги которого резко взлетели. Эта ситуация сказалась также и на падении рейтинга партии Слуга народа. По данным закрытых опросов реальные рейтинги партии Зеленского Слуга народа - 32%, а Оппозиционной платформы Медведчука - приближается к 20%.

Ещё одной причиной звонка Зеленского Путину стал визит Медведчука, Бойко, Рабиновича и Козака в Москву, для переговоров с Медведевым, после которой Медведчук уехал на встречу с Путиным - этот факт Коломойский воспринял особенно болезненно, по прилету Рабиновича в Киев. Информация в узких кругах не является тайной...

Единственный, кто также погружен в вопрос обмена удерживаемых лиц, и может разговаривать с Луганском и Донецком - помощник президента России Владислав Сурков, который пытается вернуться в большую игру, ему нужно продемонстрировать эффективность - доказать, что Кремль должен делать ставку не только на Медведчука...

Назревает конфликт Суркова и Медведчука - они разные по опыту, влиянию и генезису. Конфликт будет тихим и непубличным, однако последствия его будут громкими, и проявляться будут в публичной реакции Зеленского в отношении Медведчука и действиях Андрея Богдана".