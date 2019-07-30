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Сколько украинцы будут отдыхать в августе: календарь выходных и праздников

вторник, 30 июля 2019, 21:28
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В августе 2019 года в Украине будет 10 выходных дней и 21 - рабочий.

Об этом говорится в нормах, утвержденных Кабинетом министров Украины в постановлении №7, принятом 10 января 2019 года.

Поскольку Украина отмечает 24 августа День независимости, выходными будут 24, 25 и 26 августа. Кроме того, предпраздничный рабочий день 23 августа будет сокращенным на 1 час.

Таким образом, в августе украинцы будут отдыхать десять дней - 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 26, 31 августа.

Как сообщал "Апостроф", глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что на День Независимости Украины, 24 августа, в Киеве вместо военного парада пройдет Шествие достоинства с участием президента Владимира Зеленского и украинских военных.

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Артем Милевский

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