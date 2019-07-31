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Под Винницей вспыхнул сильный пожар в электричке: опубликованы фото и видео

среда, 31 июля 2019, 16:28
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Утром в среду, 31 июля, возле села Тартак Винницкой области загорелся один из вагонов электрички "Казатин-Жмеринка".

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, сообщение о пожаре пришло в службу в 9:42. К месту вызова были отправлены пожарный поезд и спасатели Государственной пожарно-спасательной части города Жмеринки.

В 10:30 пожар локализовали, а в 10:43 - ликвидировали.

Причина пожара устанавливается специалистами.

Вагон, в котором произошло возгорание, был хвостовым, пассажиров в нем не находилось. В пожаре никто не пострадал.

Вагон, в якому сталася пожежа, був хвостовим, пасажирів в ньому не було. У пожежі ніхто не постраждав.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в понедельник, 29 июля, в районе Борщаговка в Киеве рядом со стройкой многоэтажного дома произошел серьезный пожар.

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