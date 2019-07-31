В Днепре произошла массовая драка со стрельбой: опубликованы фото и видео

В среду, 31 июля, на улице Маршала Малиновского в Днепре между двумя группами молодых людей произошла драка с применением оружия.

Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, компания отдыхала в беседке на пляже возле ресторана "Берег" и сломала там лавочку. По одной из версий, хозяин места попросил их заплатить штраф за повреждения, но денег так и не дождался, из-за чего вызвал на место охрану. По другой — вторая сторона конфликта приехала "со стороны" и к заведению отношения не имеет.

Когда компания отдыхающих перешла дорогу, на них набросились несколько человек. Со слов очевидцев, последние били мужчин битой и деревянным молотком, после чего раздался выстрел. Один из компании экс-отдыхающих упал на землю и практически не двигался, в то время как его товарищи пытались убежать от нападавших. Когда потасовка закончилась, мужчины сели в автомобиль и скрылись.

Двоих мужчин забрала скорая помощь, при этом, у одного из них, по неофициальной информации, было несколько огнестрельных ранений.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 27 июля в центре Николаева произошла массовая драка, в которой принимали участие как молодые парни, так и девушки.