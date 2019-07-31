RU  UA  EN

среда, 31 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.90
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

31 июля

18:52
"Гриб" в небе и вой сигнализаций: на оккупированном Донбассе прогремел мощный взрыв
18:40
Днепр-1 - Олимпик - 0-0: онлайн видео трансляция
18:32
7 простых причесок на каждый день: подсматриваем идеи у звезд шоу-бизнеса
18:30
Александрия - Шахтер: стартовые составы
18:28
В Днепре произошла массовая драка со стрельбой: опубликованы фото и видео
18:20
В Украине анонсировали массовую приватизацию госбанков: подробности
18:13
До августа рукой подать: сеть впечатлило сравнение пляжей в Крыму и Одессе, фото
17:59
В Киеве посреди дороги образовался огромный провал: опубликованы фото
17:47
В СМИ рассказали о том, как Офис президента пытается лишить киевлян права на самоуправление
17:46
Зеленский сделал важные назначения в Нацсовет по антикоррупции: что известно
17:44
MARUV бросили вызов на шоу "Танці з зірками": певица записала ответ, как всегда наделав шуму
17:35
"Динамо" согласовало трансфер "героя сборной Украины"
Все новости

В Днепре произошла массовая драка со стрельбой: опубликованы фото и видео

среда, 31 июля 2019, 18:28
переглянути новину українською

В среду, 31 июля, на улице Маршала Малиновского в Днепре между двумя группами молодых людей произошла драка с применением оружия.

Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, компания отдыхала в беседке на пляже возле ресторана "Берег" и сломала там лавочку. По одной из версий, хозяин места попросил их заплатить штраф за повреждения, но денег так и не дождался, из-за чего вызвал на место охрану. По другой — вторая сторона конфликта приехала "со стороны" и к заведению отношения не имеет.

Когда компания отдыхающих перешла дорогу, на них набросились несколько человек. Со слов очевидцев, последние били мужчин битой и деревянным молотком, после чего раздался выстрел. Один из компании экс-отдыхающих упал на землю и практически не двигался, в то время как его товарищи пытались убежать от нападавших. Когда потасовка закончилась, мужчины сели в автомобиль и скрылись.

Двоих мужчин забрала скорая помощь, при этом, у одного из них, по неофициальной информации, было несколько огнестрельных ранений.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 27 июля в центре Николаева произошла массовая драка, в которой принимали участие как молодые парни, так и девушки.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Убийство Кати Гандзюк: когда сядут заказчики зверского преступления

Чаша нарушений России уже на грани, еще немного и потечет - генерал Игорь Романенко

Жестокое убийство украинки в Германии: все подробности трагедии с Натальей Михайлюк

Задержание российского танкера, который блокировал украинских моряков: все подробности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: