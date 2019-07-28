В Николаеве девушки устроили масштабную драку из-за парня: опубликовано видео

Утром в субботу, 27 июля, в центре Николаева произошла массовая драка, в которой принимали участие как молодые парни, так и девушки.
Об этом сообщает "Nikolaev24".
Инцидент произошел около пяти утра возле бара "Империал". Как отмечается, дрались отдыхавшие всю ночь в увеселительном заведении молодые люди.
При этом началась драка из-за того, что одна из девушек обняла парня подруги.
Завершающий этап драки, когда на место уже прибыла полиция, сняли на видео очевидцы.
О пострадавших в ходе пьяного конфликта не сообщается.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", также субботу, 27 июля, в Киеве пьяная компания с ножом напала на мужчин, которые сделали им замечание.