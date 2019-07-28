В Николаеве девушки устроили масштабную драку из-за парня: опубликовано видео

Утром в субботу, 27 июля, в центре Николаева произошла массовая драка, в которой принимали участие как молодые парни, так и девушки.

Об этом сообщает "Nikolaev24".

Инцидент произошел около пяти утра возле бара "Империал". Как отмечается, дрались отдыхавшие всю ночь в увеселительном заведении молодые люди.

При этом началась драка из-за того, что одна из девушек обняла парня подруги.

Завершающий этап драки, когда на место уже прибыла полиция, сняли на видео очевидцы.

О пострадавших в ходе пьяного конфликта не сообщается.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", также субботу, 27 июля, в Киеве пьяная компания с ножом напала на мужчин, которые сделали им замечание.