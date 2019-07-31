В Киеве неадекват бросался на людей с топором: опубликовано видео

В Киеве мужчина, злоупотреблявший алкоголем, в неадекватном состоянии бросался с топором на людей и повредил припаркованные автомобили.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Полицейских, которые прибыли на место инцидента, злоумышленник встретил с ножом в руке. Тем не менее, его удалось задержать.

В настоящее время следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 и ч. 1 ст. 345 УК Украины. Задержанный помещен в изолятор временного содержания.

Как сообщал "Апостроф", 10 июля в центре Сум произошла стрельба, в результате которой были ранены два человека, в том числе 15-летняя девушка.

Ранее в Киеве мужчина с ружьем устроил стрельбу в баре, пострадал журналист издания "Настоящее время" Владимир Рунец.