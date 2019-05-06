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В Киеве мужчина с ружьем устроил стрельбу в баре: фото и подробности ЧП

понедельник, 06 мая 2019, 09:57
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В результате стрельбы 5 мая в заведении "Портер Паб" в Киеве пострадал один человек, журналист издания "Настоящее время" Владимир Рунец.

Об этом сообщают "Стражи. Еспресо".

Как отмечается, в помещение заведения зашел человек и во время ссоры выстрелил из охотничьего карабина в пол. Посетители заведения отобрали оружие у мужчины, но после этого он пошел к автомобилю, на котором приехал, достал пистолет Макарова и вернулся в паб, где снова выстрелил в пол. В результате рикошета от выстрела один из посетителей получил ранение правой стопы.

После инцидента стрелок уехал. но впоследствии сам обратился в Оболонский управления полиции.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 5 мая в городе Барышевка под Киевом возле одного из местных ресторанов был убит замначальника местного отделения полиции майора Антон Павленко.

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