В центре Сум произошла стрельба: первые фото, видео и данные о раненых

В среду, 10 июля, в центре Сум произошла стрельба, в результате которой были ранены два человека, в том числе 15-летняя девушка.

Об этом сообщает местное издание Sumy.Today.

Так, инцидент произошел на проулке Терезова. Сообщение о стрельбе поступило правоохранителям в 13:35 от медицинских работников.

По предварительным данным, в офисных помещениях второго этажа здания стреляла с пистолета, женщина, ранены отец и его дочь.

В настоящее время на месте ЧП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все подробности инцидента.

Как уточняет 0542.ua со ссылкой на заявление начальницы отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Сумской области Эльвиры Бигановой, у мужчины ранение в руку, 15-летняя девочка в тяжелом состоянии, их госпитализировали в больницу.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что ранее несколько человек устроили драку со стрельбой в ресторане "Каспий" в Киеве, в результате чего одному человеку выстрелили в ногу.

Также в Оболонском районе столицы нетрезвый мужчина начал стрелять по прохожим, вследствие чего был ранен один человек.

Между тем, киевская прокуратура сообщила о подозрении 45-летнему киевлянину Владимиру Регеше, который из хулиганских побуждений открыл стрельбу в Киеве и ранил журналиста.