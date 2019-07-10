RU  UA  EN

пятница, 12 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

12 июля

12:56
Сборная Украины повторила исторический успех на Универсиаде
12:38
На росТВ анонсировали телемост с украинцами: названо точное время и участники
12:30
​В США подготовили новый финансовый удар по России
12:27
Кличко идет на конфликт с Зеленским: что происходит
12:19
Свитолина заработала рекордную сумму на Уимблдоне
12:18
В Крыму бьют тревогу из-за новой экологической катастрофы: видео и шокирующий документ
12:01
В НАБУ высказались о голосовании за кандидатов с криминальным прошлым: документ
12:00
Гороскоп на 12 июля: Овны станут душой компании, а Рыбы будут поддаваться настроению
11:52
Журналисты рассказали новые детали о двойном гражданстве Борислава Березы
11:51
В Австрии умер украинский музыкант: фото
11:51
Надаль - Федерер: онлайн видео трансляция 1/2 финала Уимблдона
11:50
В России рассказали, как Зеленский перехитрил Медведчука
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В центре Сум произошла стрельба: первые фото, видео и данные о раненых

среда, 10 июля 2019, 16:02
переглянути новину українською

В среду, 10 июля, в центре Сум произошла стрельба, в результате которой были ранены два человека, в том числе 15-летняя девушка.

Об этом сообщает местное издание Sumy.Today.

Так, инцидент произошел на проулке Терезова. Сообщение о стрельбе поступило правоохранителям в 13:35 от медицинских работников.

По предварительным данным, в офисных помещениях второго этажа здания стреляла с пистолета, женщина, ранены отец и его дочь.

В настоящее время на месте ЧП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все подробности инцидента.

Как уточняет 0542.ua со ссылкой на заявление начальницы отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Сумской области Эльвиры Бигановой, у мужчины ранение в руку, 15-летняя девочка в тяжелом состоянии, их госпитализировали в больницу.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что ранее несколько человек устроили драку со стрельбой в ресторане "Каспий" в Киеве, в результате чего одному человеку выстрелили в ногу.

Также в Оболонском районе столицы нетрезвый мужчина начал стрелять по прохожим, вследствие чего был ранен один человек.

Между тем, киевская прокуратура сообщила о подозрении 45-летнему киевлянину Владимиру Регеше, который из хулиганских побуждений открыл стрельбу в Киеве и ранил журналиста.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Обострение на Донбассе: зачем боевики стягивают технику

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: