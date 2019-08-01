Богдан интересно прокомментировал слухи о своей отставке: реакция сети

Глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Богдан интересно прокомментировал слухи о своей отставке - в ответ на многочисленные вопросы подписчиков он опубликовал фотожабу с мэром Киева Виталием Кличко, с которым у него конфликт.

Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.

Богдан прямо не ответил на вопрос, уходит ли он с должности, но пользователи сети предположили, что, судя по настроению публикации, нет.

Известно, что с начала президентской кампании Владимира Зеленского Богдан был его юридическим советником, после стал главой Администрации президента, которую впоследствии переименовали в Офис президента.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава Офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал шуточное фото с президентом Украины Владимиром Зеленским и новым "премьер-министром", актером "Квартала 95" Евгением Кошевым.