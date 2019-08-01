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У Зеленского прокомментировали информацию об отставке Богдана

четверг, 01 августа 2019, 21:07
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В команде лидера Украины Владимира Зеленского прокомментировали слухи об отставке главы Офиса президента Андрея Богдана.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24/7".

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка подтвердил, что заявление об отставке Богдана - это фейк.

Напомним, 1 августа в интернете начали активно распространяться слухи об отставке Богдана. Но позже опубликовали документ, где говорится, что это неправда.

Известно, что с начала президентской кампании Владимира Зеленского Богдан был его юридическим советником, после стал главой Администрации президента, которую впоследствии переименовали в Офис президента.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава Офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал шуточное фото с президентом Украины Владимиром Зеленским и новым "премьер-министром", актером "Квартала 95" Евгением Кошевым.

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