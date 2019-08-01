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В Запорожье парень облил кипятком "возлюбленную" и сбежал: детали трагедии

четверг, 01 августа 2019, 16:19
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В Запорожье мужчина облил кипятком собственную сожительницу, пока она спала, девушка доставлена в больницу с ожогами 21% тела.

Об этом сообщает отдел коммуникаций управления Национальной полиции в Запорожской области.

Отмечается, что правоохранители 28 июля получили сообщение из больницы о поступившей девушке Анастасии Шаповаловой 1994 года рождения. За несколько дней им удалось выяснить обстоятельства происшествия.

Мужчина, который совершил покушение на сожительницу, все еще не найден, полиция принимает меры для установления его местонахождения.

В то же время местные активисты сообщают, что у пострадавшей двое детей 6 и 4 лет, их отцом является нападавший. Они попросили сдать кровь для девушки, а также объявили о сборе средств на ее лечение и помощь детям.

Как сообщал "Апостроф", в июле от остановки сердца умерла Анастасия Ковалева, которую в Запорожье поджег собственный жених. Сердце девушки остановилось после двух операций по пересадке кожи.

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