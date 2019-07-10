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Умерла Настя Ковалева, которую в Запорожье поджег жених

среда, 10 июля 2019, 22:28
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В среду, 10 июля, от остановки сердца умерла Анастасия Ковалева, которую в Запорожье поджег собственный жених.

Об этом сообщает запорожский активист Андрей Лукин, помогавший родителям девушки собирать деньги на лечение.

Как отмечается, после двух операций по пересадке кожи сердце девушки остановилось.

Кристина Ковалева, мать Насти, ранее сообщила о том, что позади операция по пересадки кожи: девушке снимали обожженную кожу и делали пересадку временной свиной.

Во время операции сердце девушки останавливалось, но врачам удавалось вернуть ее к жизни. Состояние расценивали, как стабильно тяжелое, у нее было обожжено 85 процентов кожи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", суд Запорожья избрал меру пресечения 28-летнему Виталию Чайковскому, который поджег свою невесту, Анастасию Ковалеву.

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