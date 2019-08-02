Появились скандальные подробности ДТП с детьми в Херсоне: видео

Водитель автомобиля Volkswagen Touareg, который сбил детей на пешеходном переходе в Херсоне, превысил скорость.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так, про высокую скорость внедорожника говорят и свидетели, которые опасаются говорить открыто.

"Я притормозил, чтобы их пропустить. И в этот момент – ну, это секунда дела – Volkswagen пролетел слева. Я был справа. Торможения я не слышал в момент удара – уже после удара торможение было", - рассказал свидетель ДТП Анатолий Гурин.

При этом, в Херсоне говорят, что якобы детей сбила жена известного в Херсоне предпринимателя. Ей 31 год, она имеет свою линейку одежды, ее страницы в соцсетях сейчас закрыты – она удаляла их прямо на глазах юзеров.

На данный момент оба ребенка находятся в больнице.

"Перелом костей таза у обеих детей. Сотрясение головного мозга и рубленые раны на голове. У девушки – только сотрясение мозга. И ушиб легких и грудной клетки у обоих", - рассказал заместитель главного врача Херсонской областной детской больницы Виктор Бурдовицын.

Как сообщал "Апостроф", под Херсоном шторм унес пятерых детей в море.