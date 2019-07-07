Под Херсоном шторм унес пятерых детей в море: подробности ЧП и фото

В субботу, 6 июля, в курортном поселке Лазурное, Херсонской области, пятерых детей на надувном матрасе отнесло ветром в открытое штормовое море.

Об этом сообщает "Типичный Херсон".

Как отмечается, детей спасли Иван Корниев и Артем Григорьев, перехватить матрас удалось в 3 километрах от берега.

По словам пользователя Бориса Бондаренко, Иван "не побоялся в шторм и сильный ветер прийти на помощь утопающим", а Артем "на свой страх и риск организовал спасательную операцию… в то время, как ни один другой прокатчик техники не смог или не захотел прийти на помощь!".

Также Бондаренко пожаловался на то, что прокатчика техники Артема Григорьева, к которому обратились за помощью спасатели, "всячески стараются выжить из бизнеса Скадовская РДА".

"Ребята более месяца не могут приступить к работе из-за бюрократических причин, но когда оказалась нужна помощь, они рискуя техникой и тратя свои кровные средства в тот же миг пришли на выручку. Ребята, большое вам спасибо!", – пишет Бондаренко.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 3 июля на озере Свитязь утонули двое малолетних мальчиков, которые пошли купаться без присмотра взрослых.