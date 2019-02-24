Жертва отца-педофила надругался над 6-классником: у Авакова рассказали жуткие детали

В одном из украинских сел 14-летний подросток изнасиловал 6-классника.

Об этом в Facebook написал заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, инцидент произошел 21 февраля. Все свои позорные действия он снимал на мобильный телефон.

Аброськин отметил, что правоохранители установили, что именно таким образом пять лет назад одного этого парня насиловал его родной отец, который отбывает наказание в местах лишения свободы.

"Подонок взрослый изнасиловал малолетнего сына, дальше - еще сам ребенок этот парень насилуете другого малолетнего - и это уже цепная реакция, а что будет дальше - это вопрос... Нужен закон, который бы жестко наказывал за половые преступления в отношении малолетних детей, нужен реестр этих подонков (законопроект №6607), а иначе мы будем продолжать уничтожение самих себя", - добавил замглавы Нацполиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Николаеве задержали "поставщика" мальчиков педофилам.