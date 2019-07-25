В Киеве таксист сбил 4-летнего ребенка на переходе: опубликованы фото

В Киеве произошло серьезное ДТП с участием 4-летнего мальчика на велосипеде.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Instagram, публикуя фото с места ЧП.

"ВелоДТП в Киеве на Подоле: таксист на Шевроле сбил ребенка 4 лет, который ехал по переходу на велосипеде. Рядом была маман, она не пострадала. Мальчик жить будет, но ободрало об асфальт порядочно", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее пьяный водитель устроил жесткое ДТП с авто с ребенком в Киев. В момент аварии в такси находились трое человек: семейная пара с двухлетним ребенком. Водитель Honda оказался пьян.

Также появились фото и видео страшного ДТП с участием ребенка в Киеве.