На курорте Кирилловка произошла перестрелка: фото и данные о жертвах

Утром в субботу, 3 августа, в центре курортного поселка Кирилловка, Запорожской области, произошел конфликт с использованием оружия.

Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

Инцидент произошел возле пляжного комплекса "Pelican". Какое именно оружие, огнестрельное или травматическое, было использовано – неизвестно.

По данным источников издания, конфликт произошел между двумя группами представителей национальностей Кавказа. Местные жители говорят также, что один человек в ходе перестрелки погиб. Известно, что возле входа в кафе лежал мужчина, которого затем увезла скорая, однако смертельными ли оказались его ранения – неизвестно.

На место происшествия приехали полицейские, которые проводят осмотр и опрашивают свидетелей.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 1 августа на популярном курорте Кирилловка в Запорожской области обнаружили труп.