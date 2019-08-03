Полиция готовит штурм: новые подробности смертельной перестрелки на курорте Кирилловка

В Запорожской области на курорте Кирилловка в результате перестрелки на пляже "Пеликан" был убит один человек.

Об этом сообщает местное издание "Акцент".

Конфликт произошел около 10 утра между лицами кавказской национальности. По словам очевидцев, раненый мужчина лежал у входа в кафе, затем его увезла скорая. Позже стало известно, что он умер по дороге в больницу.

Часть участников была задержана, часть стрелявших укрылась на территории базы отдыха "Белуга". Правоохранителей не пускают на частную территорию базы, ведутся переговоры с кавказцами. Полиция рассматривает вариант штурма.

Известно, что часть нападавших задержали на автомобилях "Порш Кайен" и "БМВ".

Как сообщал "Апостроф", 1 августа в Кирилловке одной из баз отдыха под названием "Солнечная соната" на косе Пересыпь обнаружили труп мужчины.