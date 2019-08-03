Смертельное ДТП с квадроциклом в Запорожье: появились фото и заявление полиции

Появились подробности смертельного ДТП в Запорожье с участием квадроцикла, в результате чего один человек погиб и один пострадал.

О них сообщила пресс-служба полиции Запорожской области, опубликовав соответствующие фото.

"Водитель квадроцикла FORTE, мужчина 1972 года рождения, на перекрестке автодороги "Харьков-Симферополь" и улицы Техникумовская не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем HYUNDAI TUCSON под управлением мужчины 1966 года", - говорится в сообщении.

В результате аварии пассажир квадроцикла, мужчина 1969 года рождения, скончался на месте происшествия, водитель квадроцикла с телесными повреждениями доставлен в больницу.

На данный момент полиция ищет свидетелей аварии.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Запорожье жестоко убили криминального авторитета. Мужчину убили с особой жестокостью – ему перерезали горло.