В Днепре из-за российского праздника парню порезали горло: опубликованы фото и видео

В пятницу, 2 августа, во дворе жилого дома в Днепре во время драки мужчина получил тяжелые ножевые ранения.

Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел вечером, около 21:50, на Мануйловском проспекте. По словам очевидцев, конфликт начался с того, что двое мужчин начали выяснять отношения с парнем из-за бывшего праздника ВДВ, дату которого в Украине перенесли на 21 ноября. Сперва компания ругалась на весь двор, позже брань переросла в драку и во время стычки парню нанесли удар ножом в горло. Когда он упал на землю, его продолжили бить ногами и спустя минуту скрылись в сторону Слобожанского проспекта.

Свидетели потасовки вызвали на место происшествия полицию и скорую помощь. Пострадавшего в срочном порядке госпитализировали, он потерял много крови. Правоохранительные органы разыскивают нападавших.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 31 июля на улице Маршала Малиновского в Днепре между двумя группами молодых людей произошла драка с применением оружия.