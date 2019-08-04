​На оккупированный Крым обрушился мощный ливень: фото потопа

В сети появились фото затопленного из-за обильных ливней города Керчь в оккупированном Крыму.

Соответствующие снимки публикует блогер RoksolanaToday&Крым25%.

"Керчь ул. Козлова. Просто летний дождь", - не без сарказма описала ситуацию блогер.

На фото можно увидеть, что автодороги полностью залиты, автомобили буквально "по пояс" в воде. Ливневки, судя по всему, забиты, так как вода никуда не уходит.

Как сообщал "Апостроф", под Одессой, в Белгород-Днестровском, прошли сильные дожди, которые затопили десятки авто и разрушили несколько дорог.

Также сообщалось, что синоптик предупредила украинцев об опасной погоде в ближайшие сутки. Ожидаются локальные дожди с грозами. Погоду в центральных, восточных и южных областях Украины будет определять циклон, поэтому нужно быть осторожными, особенно у моря.