Утонувшие авто и разрушенные дороги: появились новые фото последствий стихии под Одессой

Под Одессой, в Белгород-Днестровском, прошли сильные дожди, которые затопили десятки авто и разрушили несколько дорог.

Об этом сообщает Бессарабия Inform.

Бурные потоки воды размыли дороги, а на улице Еврейской даже образовался провал, в который упал автомобиль. На данный момент на месте происшествия работают коммунальщики.

Больше всего из-за дождя серьезно пострадали улицы Толбухина и Десантников. Также на некоторых улицах образовались целые озера, в которых тонули автомобили.

Кроме того, из-за непогоды часть домов Белгород-Днестровского оказались обесточены.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть поразило фото из затопленной ливнем Одессы.

Также 2 июля на Кривой Рог обрушился мощный ливень и ураган, многие улицы города затопило.