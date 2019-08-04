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Утонувшие авто и разрушенные дороги: появились новые фото последствий стихии под Одессой

воскресенье, 04 августа 2019, 13:48
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Фото: Бессарабия Inform

Под Одессой, в Белгород-Днестровском, прошли сильные дожди, которые затопили десятки авто и разрушили несколько дорог.

Об этом сообщает Бессарабия Inform.

Бурные потоки воды размыли дороги, а на улице Еврейской даже образовался провал, в который упал автомобиль. На данный момент на месте происшествия работают коммунальщики.

Больше всего из-за дождя серьезно пострадали улицы Толбухина и Десантников. Также на некоторых улицах образовались целые озера, в которых тонули автомобили.

Кроме того, из-за непогоды часть домов Белгород-Днестровского оказались обесточены.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть поразило фото из затопленной ливнем Одессы.

Также 2 июля на Кривой Рог обрушился мощный ливень и ураган, многие улицы города затопило.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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