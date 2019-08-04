RU  UA  EN

воскресенье, 4 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.40
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

4 августа

06:33
​Грозовой циклон в Украине: синоптики дали свежий прогноз на воскресенье
05:28
Я погиб в холодном марте: сети впечатлила исповедь украинского десантника, убитого под ДАПом
04:37
​Астрономы обнаружили сверхгорячую планету, на которой испаряются металлы: фото
03:34
​Наемник из Сызрани: в сети показали фото "груза 200", воевавшего на Донбассе
01:28
​Российские туристы устроили разборки в самолете из Турции: опубликовано видео

3 августа

23:55
Смертельная стрельба в Техасе: новые данные о жертвах и фото преступника
23:32
Количество задержанных растет: новые данные и фото массовых протестов в Москве
23:24
"Боруссия" завоевала Суперкубок в битве с "Баварией": видеообзор
22:59
В США произошла стрельба в супермаркете: десятки погибших и раненных, видео момента ЧП
22:36
Стало известно о новых кадровых ротациях в окружении Зеленского
22:11
Ждут ответку: стало известно о новой подлой тактике боевиков на Донбассе
21:28
В Киеве ограбили офис советника Зеленского: все подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Грозовой циклон в Украине: синоптики дали свежий прогноз на воскресенье

воскресенье, 04 августа 2019, 06:33
переглянути новину українською

На воскресенье, 4 августа, синоптики пообещали холодную и дождливую погоду, а также заявили о штормовом предупреждении.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Во всех областях прогнозируются дожди и грозы. Возможен град и шквальной ветер.

В Киеве 4 августа ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит 10−12°, днем - 19−21°.

На юге 4 августа Укргидрометцентр обещает незначительный дождь и грозу. Ночью температура воздуха опустится до 17−19°, днем поднимется до 23−25°.

В восточных областях в воскресенье синоптики прогнозируют сильный ливень и грозу. Ночью температура составит 12−14°, днем - 19−21°.

На западе в течение следующих суток синоптики обещают осадки в виде дождя и грозу. Столбики термометров ночью покажут 9−11°, днем - 20−22°.

На Закарпатье завтра ожидаются осадки в виде дождя. Возможна гроза. Ночью температура составит 10−12°, днем — 23−25°.

Также синоптики сообщили о штормовом предупреждении.

"4 августа в результате перемещения активного циклона в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях сложные погодные условия: сильные грозовые дожди, порывы ветра и шквалы 17-22 м / с, в отдельных районах 25-30 м / с, град (II уровень опасности , оранжевый)", - говорится в сообщении.

Детально о погоде читайте в материале "Апострофа": Дожди и похолодание: синоптики дали не летний прогноз на выходные.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Дожди и похолодание: синоптики дали не летний прогноз на выходные

Школы трещат по швам: как решить проблему переполненных классов

Лето еще вернется: синоптики рассказали о погоде на август

Президент никто: как советник Зеленского отчитал "Слуг народа", но просчитался

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: