​Грозовой циклон в Украине: синоптики дали свежий прогноз на воскресенье

На воскресенье, 4 августа, синоптики пообещали холодную и дождливую погоду, а также заявили о штормовом предупреждении.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Во всех областях прогнозируются дожди и грозы. Возможен град и шквальной ветер.

В Киеве 4 августа ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит 10−12°, днем - 19−21°.

На юге 4 августа Укргидрометцентр обещает незначительный дождь и грозу. Ночью температура воздуха опустится до 17−19°, днем поднимется до 23−25°.

В восточных областях в воскресенье синоптики прогнозируют сильный ливень и грозу. Ночью температура составит 12−14°, днем - 19−21°.

На западе в течение следующих суток синоптики обещают осадки в виде дождя и грозу. Столбики термометров ночью покажут 9−11°, днем - 20−22°.

На Закарпатье завтра ожидаются осадки в виде дождя. Возможна гроза. Ночью температура составит 10−12°, днем — 23−25°.

Также синоптики сообщили о штормовом предупреждении.

"4 августа в результате перемещения активного циклона в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях сложные погодные условия: сильные грозовые дожди, порывы ветра и шквалы 17- 22 м / с, в отдельных районах 25- 30 м / с, град (II уровень опасности , оранжевый)", - говорится в сообщении.

Детально о погоде читайте в материале "Апострофа": Дожди и похолодание: синоптики дали не летний прогноз на выходные.