Остается ждать крокодилов: сеть поразило фото из затопленной ливнем Одессы

Пользователей интернета поразило фото из Одессы после сильного ливня, который прошел в городе в субботу, 3 августа.

Соответствующий снимок на своей странице в Facebook разместила одесская журналистка и блогер Елена Добровольская.

"Это центральная улица города - Дерибасовская, воспетая в песнях и киноискусстве. Я не проектировщик и не строитель, но что-то не могу вспомнить, когда же такое было в прежней жизни. Чтобы вода стояла по колено. Это лишь одна центральная улица, на всех остальных улицах сегодня тоже конец света", - отметила она.

На пост Добровольской бурно отреагировали в сети.

Как сообщал "Апостроф", 2 июля на Кривой Рог обрушился мощный ливень и ураган, многие улицы города затопило.

27 июня в селе Поляна Закарпатской области неожиданно выпал снег с градом.

Также 27 июня в Киев и пригороды столицы пришли сильные дожди, сопровождаемые грозой и мощными порывами ветра.