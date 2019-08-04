​Россия готовит новую подлость против Украины в море: озвучен тревожный прогноз

Блокируя участки в Черном море, Россия, нарушая договор по морскому праву, планирует провозгласить своей определенную его акваторию.

Такое мнение выразил "Апострофу" российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.

"В России говорят, что да, реально (блокирование Черного моря, - ред.). После учений "Кавказ-2016", фокус которых был не на Кавказе вовсе, а в Крыму, генерал Валерий Герасимов сказал: у нас есть в Крыму комплексы, которые могут поражать корабли НАТО, еще когда они проходят через Босфор. Ракеты "Оникс" и "Бастион" в Крыму – у них дальность 800 км. Вроде Россия все перекрывает – для этого и Крым брали, чтобы контролировать Черное море", - рассказал эксперт.

По его словам, бороться с российской агрессией с помощью военной силы никто не будет.

"Россия перекрыла Керченский пролив. Это нарушает международные договоры и конвенции. Но никто не собирается принуждать Кремль военной силой. Если бы попытались, могла бы быть война, но этого никто не хочет. Кому это надо – воевать с ядерной страной. Разве что - принимать санкции, которые нанесли России существенный ущерб", - убежден Фельгенгауэр.

Он также выразил мнение, что вскоре Россия может полностью блокировать Черное море.

"Россия объявила Азовское и Охотское моря внутренними водами. Вроде было заявление, что объявят Арктику внутренними водами. Возможно, и в Черном море будет продвижение, Россия провозгласит своей определенную акваторию, хотя это нарушает договор по морскому праву.

Так же действуют некоторые мелкие латиноамериканские страны. Тут вопрос - не кто что сказал, а у кого сколько силы. Нет международной полиции, которая может наказывать за нарушение международного договора. Есть трибунал, созданный в 1972 году, который вынес решение, что Россия была неправа и должна отпустить украинских моряков. Но невозможно заставить Россию что-либо сделать. Проблема любого международного договора в том, что суверенное государство соблюдает его, если оно этого хочет. И есть другое государство, которое может его к этому принудить. Но нет международных механизмов, которые могут реально заставить. Государство нельзя арестовать, посадить в тюрьму", - подытожил военный эксперт.

Подробнее об угрозах гражданской войны в США и имперских желаниях Путина, читайте в материале "Апострофа": Путин мечтает о "второй Ялте", но ему не с кем договариваться - Павел Фельгенгауэр.