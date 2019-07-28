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Готовятся к времени "Ч": раскрыт подлый план Кремля в Черном море

воскресенье, 28 июля 2019, 08:19
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Россия готовится к превращению Черного моря в зону собственного тотального контроля.

Об этом сообщает президент Центра глобальных исследований "Стратегия XXI" Михаил Гончар на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что если наложить карту установления Россией запрещенных зон на карту прохождения подводных газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток", то в значительной степени они совпадают.

"Это означает, что Россия готовится к превращению Черного моря в время "Ч" в зону собственного тотального контроля под предлогом нейтрализации угроз стратегически важной для РФ и Турции энергетической инфраструктуры", - пояснил Гончар.

Он также заявил, что это не новая задумка, а РФ идет к такому плану системно и последовательно, соединяя военную и энергетическую стратегии.

"Вот статья 20-летней давности с "независимого военного обозрения" с красноречивым названием "Флот на страже "Голубого потока". Среди прочего речь идет о том, что "Россию выдавливают из Мирового океана", "американские ВМС все более настойчив осваивают Черноморский театр военных действий" , "обеспечить безопасность этой внешней морской топливной артерии может только Черноморский флот РФ"", - написал президент Центра.

По его словам, это было 20 лет назад, а сейчас Россия дает знать США и НАТО, и она может их выдавливать, по крайней мере, с Черного моря, которое считает своим.

"Подобными действиями сегодня Кремль продолжает изучать реакцию НАТО и прежде всего США на ограничение свободы судоходства. Ведь акт агрессии против украинского катерной группы в Черном море 25 ноября 2018 года не привел к каким-то серьезным последствиям для России. Поэтому в Кремле считают, что можно и нужно двигаться дальше. Как минимум, по логике России, они смогут показать "Кузькину мать" США и НАТО", - написал Михаил Гончар.

Как сообщал "Апостроф", Россия незаконно распространяет свои электронные навигационные карты на территорию украинских морских пространств.

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