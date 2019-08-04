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Смертельный потоп под Одессой: опубликованы новые фото и видео стихии

воскресенье, 04 августа 2019, 22:48
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Мощные ливни и потоп в Одесской области унесли жизнь мужчины, который жил в селе Молога, Белгород-Днестровского района.

Об этом сообщает "Новостной портал Бессарабии".

Как отмечается, трагедия случилась на территории садового кооператива, где мужчина работал сварщиком — он не успел спастись от огромного селевого потока и утонул. Его тело обнаружили утром, 4 августа.

По словам местных жителей, в соседнем селе Семеновка прорвало дамбу, и огромные потоки смывали все на своем пути. Высота воды доходила до 1,5 метров.

Очевидцы рассказывают, что поток был настолько сильным, что снес с дороги автомобиль с тремя людьми в салоне, пока его не остановили деревья.

В машине находилась семья из Санкт-Петербурга, которая ехала на отдых в Затоку. Обрушившийся на трассу мощный поток подхватил их "Мерседес" и вынес на огороды. Туристам на помощь пришли местные жители, а после — спасатели.

Кроме того, во время потопа погибло множество домашних животных: собак, котов и скота.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 3 августа под Одессой 25 воспитанников спортивной школы, которые отправились в поход, попали в водяную ловушку из-за сильного ливня и потопа.

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