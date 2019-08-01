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Под Житомиром вандалы разгромили могилы бойцов АТО: фото

четверг, 01 августа 2019, 17:38
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В четверг, 1 августа, в Житомирской области вандалы повредили надгробные памятники на могилах бойцов АТО.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в городе Новоград-Волынский. В полицию утром поступила информация, что неизвестные на кладбище осквернили память погибших на Донбассе военнослужащих.

Правоохранители прибыли на место и установили, что вандалы в ночь на 1 августа повредили 16 памятников, из них 3 - на местах захоронений воинов АТО.

Полицейские начали уголовное производство и устанавливают обстоятельства происшествия. Предварительная квалификация события - статья 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК Украины. Продолжаются мероприятия по установлению лица или лиц, причастных к событию и привлечения их к ответственности. Злоумышленникам грозит ограничение или лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Как сообщал "Апостроф", 28 июля неизвестные вандалы в который раз облили красной краской памятник героям Украинской повстанческой армии в Молодежном парке Харькова.

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