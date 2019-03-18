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Твари показали нутро: опубликованы печальные фото "умершего" Донецка

понедельник, 18 марта 2019, 00:21

В сети показали новые фото жизни в Донецке под руководством боевиков.

Фото опубликовал на своем сайте блогер Фашик Донецкий.

Он отметил, что по увиденному складывается ощущение, что время в оккупации застыло.

"На фото город-миллионник, если что. Не Припять, неа. Это освобожденный от прав человека, сна, банковской системы и прочих гейропейских ценностей город", - написал Фашик.

При этом он отмечает, что опубликованные фото очень "неудобны для роспропаганды".

"На фото нет фальшивых улыбок и согнанных из-под палки бюджетников, это тот Донецк, который есть на самом деле, который сейчас в русском дерьме и по уши в вате", - подчеркнул блогер.

Он также написал: "плюйте в лицо каждому, кто говорит о том, что Донецк не изменился со времен войны".

"Изменился и город, и люди. Твари показали свое нутро, людьми оказались те, с кем ты в принципе не мог встретиться и не иметь ничего общего до войны. Но теперь это самые родные тебе люди", - подчеркнул он.

Блогер добавляет, что в Донецке за время оккупации "сдохли" аэропорт, железно-дорожный вокзал, а также "умирают" автобусные перевозки по городу и трамваи почти сдохли.

"Шахты порубаны на металл, заводы тоже. Об этом не принято говорить в русских и пропагандистских СМИ, ибо это рушит картинку про шахтеров с дебильными улыбками и балалайками в руках", - резюмировал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские патриоты посетили в Донецке могилу героя, убитого боевиками.

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